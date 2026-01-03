Advertisement
Elon Musk: ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ 'ଏକ୍ସ' କୁ ନୋଟିସ୍

Elon Musk: ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର୍  ଏନଲ୍ ମକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ୍ସକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।  ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାର X Corp କୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ (ATR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:43 PM IST

Elon Musk: ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଖରାପ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର୍  ଏନଲ୍ ମକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଏକ୍ସକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।  ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସରକାର X Corp କୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ (ATR) ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ, ମୁଖ୍ୟ ଅନୁପାଳନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୋଡ୍ (BNSS), ୨୦୨୩ ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଳନ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।

ALSO READ: Supermoon 2026: ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୁପରମୁନ୍

ALSO READ: 8th Pay Commission Update: ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ତାଜା ଅପଡେଟ୍!କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏତିକି ମାସର ଏରିଅର ଟଙ୍କା

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (X) ଏକ୍ସ କୁ ଏକ ଚିଠିରେ,ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (Grok AI) ର ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। Grok AI ବ୍ୟବହାର କରି ଯୌନ ସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଯଦି( X) କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରେ। ତେବେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଏବଂ ଯୌନ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ତିଆରି ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ( X ) ର AI ସେବା "Grok" ର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଶିବସେନା (UBT) ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏହା ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ,କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ୍ସ (X) କୁ ଏକ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଯୌନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ (Grok)ର (AI) କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନକୁ ସାଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯେ,୨୦୨୫ର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ, ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ଅବୈଧ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ "ଅଧିକ କଠୋରତାର ସହ ପାଳନ" କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛି।

About the Author
author img
Narmada Behera

