X Down: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ହେଲା ଡାଉନ୍, ଟେନସନରେ ୟୁଜର୍ସ

X Down: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଡାଉନ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆଉଟେଜ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସାଇଟ୍, ଡାଉନଡିଟେକ୍ଟରରେ X ସହିତ ସମସ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

 

X Down: ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଲୋନ ମସ୍କଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା) ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଇକ୍ରୋବ୍ଲଗିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଖବର ଏଜେନ୍ସି ଏପି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ୍ଲାଉଡଫେୟାରର ସେବା କାମ କରୁନାହିଁ। ଏହି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି CDN, WAF, ସେମାନଙ୍କର DNS ନେଟୱାର୍କ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। କ୍ଲାଉଡଫେୟାର ସେବା ଡାଉନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଦେଶର ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ବନ୍ଦ ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୫:୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ X ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଆପ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧିରେ ଧିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ମେଟା-ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ନକରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କିଛି ରିଲ୍ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରୁ ବିରତି ନେଇପାରିବେ।

