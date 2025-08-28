Shocking News: ଶୌଚାଳୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ
Shocking News: ଶୌଚାଳୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ

School Toilet Birth: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟାଦଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଶାହପୁରର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟରେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:53 PM IST

Shocking News: ଶୌଚାଳୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ

Yadgir News: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ୟାଦଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଶାହପୁରର ଏକ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟରେ ଏକ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଶାହପୁରର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଶଶିଧର କୋସାମ୍ବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାମଲାଟି କମିଶନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଯାହା ପରେ କମିଶନ ସ୍ୱତଃ ତଦନ୍ତ କରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ।

ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଝିଅଟିର ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଉପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମାମଲା ହୋଇପାରେ। ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଝିଅଟିର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି।

ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଅବହେଳାର ଅଭିଯୋଗ
କୋସାମ୍ବେ ଏହାକୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଝିଅଟିର ଗୋପନୀୟତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମିଶନ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ, ୱାର୍ଡେନ, ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ନର୍ସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି।

