Year End 2025: ରକ୍ତର ଛିଟାରେ ଭିଜିଥିଲା ୨୦୨୫, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଉପରେ

ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଅଲିଭା ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ବର୍ଷ ୨୦୨୫। ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡିବା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:41 PM IST

Year End 2025: ଦିନ କେତେଟା ପରେ ବିଦାୟ ନେବ ବର୍ଷ ୨୦୨୫। ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଅଲିଭା ଦାଗ ଛାଡ଼ିଯିବ ବର୍ଷ ୨୦୨୫। ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗଡିବା ସହିତ ଅନେକ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳାଚକଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବର୍ଷର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ଉପରେ...

ମହାକୁମ୍ଭ ଦଳାଚକଟା
ଜାନୁଆରୀରୁ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମହାକୁମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ୨୯ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ଦଳାଚକଟା । ମୌନୀ ଅମବାସ୍ୟାରେ ବୁଡ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ ହେବାରୁ ଦଳାଚକଟାରେ ୩୭ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୬୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ଜଣ ମହିଳା ଓ ୭ ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ ଦଳା ଚକଟା
ମହାକୁମ୍ଭର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନ, ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନ ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ ଯିବା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାରୁ ଏହି ଦଳାଚକଟା ଘଟିଥିଲା। ଫଳରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ରହିଥିଲେ। 

ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା
ଜାନୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ତିରୁପତିର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଏହି ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୭ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭେଙ୍କେଟଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୯ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 

ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ରାଲିରେ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ପାଲଟିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟଙ୍କ ଏକ ରାଲିରେ ଭୟଙ୍କର ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକର ବାର୍ତ୍ତା ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବା ଖୁସିରେ ବିଜୟୋତ୍ସବ ପାଳନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖୁସିର ମାହୋଲ କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶରେ ବଦଳିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 

ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ
ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ମନରୁ ନ ଲିଭୁଣୁ ପାହାଲଗାମର ଆତଙ୍କୀ ଗୁଳି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ପହଲଗାମର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସବୁଜ ଗାଲିଚା ଉପରେ ଛୁଟି ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ୨୬ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର' କ୍ରମରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିବା ଭାରତ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡାଗୁଡିକୁ ଧ୍ବଂସ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମାମଲାରେ ଏନଆଇଏ ପାକିସ୍ତାନୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ସାଜିଦ ଜଟ ସମେତ ସାତଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଛି ।

ଛାତି ଥରାଇଥିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା
ଜୁନ ୧୨ ତାରିଖରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲା ବିଶ୍ୱ। ଭାରତର ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର କେଇ ମୁହୁର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୬୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର କିଛି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ବିମାନର ଦୁଇଟି ଯାକ ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବିମାନଟି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ଏକ ଡାକ୍ତରୀ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯାଇଥିଲା। 

ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଥରି ଉଠିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ହାତ ରହିଥିବା ଓ ଏହା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଜଣାପଡିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଫରିଦାବାଦସ୍ଥିତ ଅଲଫଲାହ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକାଧିକ ଡାକ୍ତର ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। 

ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା ଏକାଧିକ ବସ
ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ଭର୍ତ୍ତି ବସ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେହିମାସରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏକ ବସ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ସେହି ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ୨୫ ତାରିଖରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିତ୍ରଦୁର୍ଗରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲାଗି ପ୍ରାୟ ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ବସକୁ ଟ୍ରକ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରେ ବସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଗୋଆର ଆର୍ପୋରା ନାଇଟ କ୍ଲବ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ଥିବା ବିର୍ଚ ବାଏ ରୋମିଓ ଲେନ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ର ମାଲିକ ଗୌରବ ଏବଂ ସୌରଭ ଲୁଥ୍ରା ଏବେ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା।

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ଘଟଣା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ବେଶ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପରେ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣ ବେଶ ରୋଚକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 

ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବଳଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏକ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଡିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ନିଜେ ଜଳିଯାଇଥିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହିଗଲା। 

ବର୍ଷ ୨୦୨୫ ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ମୁକସାଖୀ ଭାବେ ରହିଛି ବେଳାଭୂମୀ। ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋପାଳପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମୀରେ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ଘଟିଥିବା ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳପୁରରେ କଲେଜଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘେରିଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲିହରିଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷ ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏକାଧିକ ନିର୍ଯାତନା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅସଦାଚରଣ ଭଳି ଘଟଣା ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୯୧୮୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୨୯୩୩ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ରହିଥିଲା।

