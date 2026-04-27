Odisha Weather Report: ରାଜ୍ୟକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ହିଟୱେଭ ନେଇ ମେ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ

Odisha Weather Report: ଏହି ଚେତାବନୀରେ ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ପରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି।
Odisha Weather Report: ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ପ୍ରାୟ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା, ଭିତର ପଟୁ ଗରମ ରାତି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତି ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ୨୭ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ବାହାର ସମୁଦ୍ରରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନୋପ୍ଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ-ମୌସୁମୀ ସଂଚାଳନ ସପ୍ତାହ ସାରା ବ୍ୟାପକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅପରାହ୍ନ/ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପବନ ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (କିଛି ଦିନ ୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା) ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଏହି ଚେତାବନୀରେ ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜିଲ୍ଲା ପରି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି।
ହିଟୱେଭ୍- ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଏବଂ ସୋନପୁର ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ୩ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହିଟୱେଭ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କେବଳ ଦିନ ସମୟରେ ନୁହେଁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କଲବଲ କରିବ ଗୁଳୁଗୁଳି। ରାଜ୍ୟର ଝାରସୁଗୁଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ଏବଂ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ।
ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା: ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଏବଂ ଗଜପତି - ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଅନୁଭବ ରହିବ।
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କତା: ୨୭-୨୮ ଏପ୍ରିଲରେ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟାରୁ ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୫-୫୫ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସମୁଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ; ଏହି ସମଗ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଜଗତସିଂପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୭.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୬ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
Also Read: Cuttack SCB Medical: ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ୧୪ ନବଜାତକ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, RDCଙ୍କ ପଡ଼ିଲା ଜୋରଦାର ଛାଟ
Also Read: Navpancham Drishti Yog: ଶୁଭ ରହିବ ଏହି ୪ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ବରୁଣଙ୍କ ନବପଞ୍ଚମ ରାଜଯୋଗ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭଲ ସମୟ