Add Zee Business As A Preferred Source
App

Puri News: ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ, ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

Puri News: ନାଗ ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ। ରିଲ୍ସ କଲା ବେଳେ ଗଲା ଜୀବନ। ରିଲ୍ସ ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଠାପୁର ଗାଁର ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (୨୮)।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 10, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Oct 10, 2026, 03:25 PM IST
Puri News: ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ, ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଅଟକ! ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ସହ ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ନେଲା ପୋଲ
2
3
4
5