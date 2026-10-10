Puri News: ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ, ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ

Puri News: ନାଗ ସାପ ସହ ରିଲ୍ସ କରିବା ହେଲା କାଳ। ରିଲ୍ସ କଲା ବେଳେ ଗଲା ଜୀବନ। ରିଲ୍ସ ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣ୍ଠାପୁର ଗାଁର ତପନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (୨୮)। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ (DHH)ର ଶବଗୃହରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି (ଶନିବାର) ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ତପନ ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକ କୋବ୍ରା ସାପ ସହିତ ରିଲ୍ (ଭିଡିଓ) ତିଆରି କରୁଥିବା ଓ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ ସାପଟି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସାପଟି ତାଙ୍କ କହୁଣୀ ଓ ବାହୁକୁ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା।
ପରେ ତପନଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଏକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ତପନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ପରେ ତପନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ,ତପନ ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ସାପ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିବା ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ।