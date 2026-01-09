Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3068567
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News: ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆସି ପାଲଟିଲେ ଶବ

Odisha News: ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆସି ପାଲଟିଲେ ଶବ

Odisha News: ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଶବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ ଶବ ନେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ରକ୍ତ ଭିଜା ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 09, 2026, 12:31 PM IST

Trending Photos

Odisha News: ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆସି ପାଲଟିଲେ ଶବ

Odisha News: ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଶବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଶବ ପାଲଟିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ ଶବ ନେଇ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ପୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହୃତ ରକ୍ତ ଭିଜା ଛୁରୀ ଜବତ ହୋଇଛି।

ତେବେ ଏତଲାକାରୀ ଭଦ୍ରକ ,ଆପଣ୍ଡାର ମାନସ ନାୟକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜେଜେ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ଭାଇ ଓ ସାଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଅଭିରାମ ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ଦୟାନିଧୂ ନାୟକ, ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଥିଲେ ।

ALSO READ:Cricketer Died: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି କ୍ରିକେଟର, ୩୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ

Add Zee News as a Preferred Source

ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସ୍ବର୍ଗଦ୍ବାରରେ ଶବ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଶବ ଦାହକର୍ମରେ ପଇଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ଓ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଚୈତନ୍ୟ ଛକକୁ ପଇଡ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି ୧.୪୫ ହେବ । ସେହି ଭିତରେ ବଡ ପାଟିରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ଭା ହେଉଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେଠାକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।

ବିବାଦ ତେଜିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଟାରେ ରଖୁଥ‌ିବା ଏକ ଛୁରି ବାହାର କରି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ମାନସଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଟଳିପଡି ଥିଲେ। ଏତଲା କାରୀ ମାନସ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଦାସକୁ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଆସାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ । ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଆସି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି । ଶୁଣି ବାକୁ ମିଳୁଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲିସାହିର ବଣ୍ଟି ବୋଲି।ଏଣୁ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମାନସ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ଆସି ପାଲଟିଲେ ଶବ
Odisha news
Odisha News: କେନ୍ଦୁଝରରେ କଳିଙ୍ଗ ହର୍ବାଲ ମେଳା ଆରମ୍ଭ
West Bengal Governor
West Bengal Governor:ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ବଢିଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା
odia asmita
Odia Asmita Compromised: ରାଜ୍ୟର ୮୭% ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ
JEE Main Exam 2026
JEE Main Exam 2026: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜେଇଇ ମେନ୍ ଏକଜାମ