Yusuf Pathan: ୱାକଫ ବିଲ୍ କୁ ନେଇ ହିଂସା ସମୟରେ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍, ତେଜିଲା ରାଜନୀତି

Murshidabad Violence: ୱାକଫ ଆଇନକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାହାରମପୁର ଆସନରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ୟୁସୁଫ ପଠାନ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଚା'ର ମଜା ନେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଉଛି। ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତିନୋଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଥିବା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଥିଲା, "ଆରାମଦାୟକ ଅପରାହ୍ନ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚା ଏବଂ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି।" କିଛି ସମୟ ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପଚାରିଲେ, "ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ନାହିଁ?" ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି।

ବିଜେପି କଲା ଟାର୍ଗେଟ୍

ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଶେହଜାଦ ପୁନାୱାଲା ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ବେଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରାଜ୍ୟ-ସୁରକ୍ଷିତ ହିଂସାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ପୋଲିସ ନୀରବ। ଏହି ସମୟରେ ସାଂସଦ ୟୁସୁଫ ପଠାନ ଚା ପିଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଟିଏମସି।"

#WATCH | Delhi: On TMC MP from Baharampur, Yusuf Pathan's post on social media, BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla says, "Mamata Banerjee has picked up a cricketer named Yusuf Pathan from somewhere and gave him a ticket and the vote bank made him win in Baharampur and… pic.twitter.com/oO0wT4Mgv4

— ANI (@ANI) April 13, 2025