Add Zee Business As A Preferred Source
App

Zee Network:Zee ସହ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ କୋମଲ ନାହଟା,ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

Zee Network: ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ,ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ('Z') ବହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ପୁନଃଗଠନ କରିଛି। ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ,କମ୍ପାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞ କୋମଲ ନାହଟାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Oct 26, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Oct 26, 2026, 02:37 PM IST
Zee Network:Zee ସହ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ କୋମଲ ନାହଟା,ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Brazil Election:ପୁଣି ବ୍ରାଜିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଲୁଲା ଦା ସିଲ୍‌ଭା,ବିଜୟ ପାଇଁ ମୋ
2
3
4
5