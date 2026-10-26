Zee Network:Zee ସହ ଯୋଡ଼ିହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଆନାଲିଷ୍ଟ କୋମଲ ନାହଟା,ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

Zee Network: ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ,ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ('Z') ବହୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମନ୍ୱୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଅଧିଗ୍ରହଣ ବିଭାଗକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ପୁନଃଗଠନ କରିଛି। ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ,କମ୍ପାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳର ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞ କୋମଲ ନାହଟାଙ୍କୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପୁନର୍ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ,କମିଶନିଂ,ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ ଦୃଢ଼ ସହଯୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କମ୍ପାନୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
ଜୀ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂରଜ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ,କୋମଲ ନାହଟାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଦାରଖ କରିବେ। ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ଏକ ବିବିଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।
ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବ୍ୟବସାୟର ସୁସଂଗଠିତ ଗଠନ, 'ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥନୀତି'ରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ ହାସଲ କରିବା, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇଥିବା ନିବେଶରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅଧିକ ବିସ୍ତାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସର ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀ ଥିଏଟର, ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହାର ସିନେମା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ଆବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଣିବ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମତ ଦେଇ, ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (ସିଇଓ) ପୁନିତ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଆମର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଆମର ବ୍ୟବସାୟିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଭିତ୍ତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆମର ନିବେଶର ମୂଲ୍ୟକୁ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ, ଶ୍ରୀ ବିକାଶ ଛାୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି।"
ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡର ମୁଭିଜ୍ ବ୍ୟବସାୟର ସୃଜନଶୀଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କୋମଲ ନାହାଟା କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜୀ'ର ଇଟିସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ 'ବଲିଉଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ' ପରିଚାଳନା କରିଆସୁଛି। ତେଣୁ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ 'ଗୃହପ୍ରବର୍ତ୍ତନ' ପରି। କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ ଏବଂ ସିଇଓ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁନିତ ଜୀ ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଏ।"
ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାହାଟାଙ୍କୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଷୟବସ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ, କାଲିର ବକ୍ସ-ଅଫିସ୍ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକ, ସମାଲୋଚକ, ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ଆଙ୍କର ଭଳି ବିବିଧ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିବା 'ଫିଲ୍ମ ଇନଫର୍ମେସନ୍' କିମ୍ବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରକାଶକ ଏବଂ ୧୦ ବର୍ଷ ଧରି 'ଇଟିସି'ରେ 'ବଲିଉଡ୍ ବ୍ୟବସାୟ' କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ସେ 'ସିନେମା କ୍ୟାପିଟାଲ'ର ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭବ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହାର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ମିଷ୍ଟର ନାହାଟାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏହି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ, ସୃଜନଶୀଳ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।