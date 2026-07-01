Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା Z

ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା 'Z'

ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦୀପ ମେହରୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୁଦୀପଙ୍କ ରଣନୀତିଗତ ଭାଗୀଦାରୀ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନର ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ପାନିର ଡିଜିଟାଲ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 01, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:53 PM IST
ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା 'Z'

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...
National Doctor's Day1 hr ago
2
National Doctor's Day3 hrs ago
3
VB G RAM G3 hrs ago
4
rain record5:51 AM IST
5
FIFA 20265:15 AM IST