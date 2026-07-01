ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକରଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା 'Z'

ମୁମ୍ବାଇ: କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (Zee Entertainment Enterprises Ltd.) ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକରଙ୍କୁ ଚିଫ୍ ସେଲ୍ସ ଅଫିସର–ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କ୍ରିଏଟର ଇକୋନୋମି ଓ ପାର୍ଟନରସିପ୍ସ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ସୁଦୀପ ନୋଏଡା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କମ୍ପାନିର ଚିଫ୍ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର–ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରେଭେନ୍ୟୁ ସନ୍ଦୀପ ମେହରୋତ୍ରାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ।
କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଟେନ୍ସନ୍ ଇକୋନୋମି ଯୁଗରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଓ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଧାରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କ୍ରିଏଟର ନେଟୱର୍କ ଓ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକର ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, କ୍ରିଏଟର, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କ ସହ ରଣନୀତିଗତ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ପଦର ମୋନେଟାଇଜେସନ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ସେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ କ୍ରିଏଟର ଇକୋନୋମି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପାନିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେବେ।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ସନ୍ଦୀପ ମେହରୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ବାଣିଜ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସୁଦୀପଙ୍କ ରଣନୀତିଗତ ଭାଗୀଦାରୀ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମୋନେଟାଇଜେସନର ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ପାନିର ଡିଜିଟାଲ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରିଏଟର ଇକୋନୋମି ଓ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପଭୋଗର ଧାରାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ରାଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କମ୍ପାନିର ଡିଜିଟାଲ ବିକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଭାଗୀଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ସୁଦୀପ ନାଗପୁରକରଙ୍କର ୧୬ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି (FMCG) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ (ଏମରସନ୍) ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ କନସଲଟେଟିଭ୍ ସେଲ୍ସ ଓ ବିଜନେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
କମ୍ପାନି କହିଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ କ୍ରିଏଟର ନେଟୱର୍କର ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରଣନୀତିଗତ ଭାଗୀଦାରୀ ଗଢ଼ିବା ଓ ଡିଜିଟାଲ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।