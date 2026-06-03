ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆଣିଲା ୪ଟି ନୂଆ ‘ୟୁନାଇଟ8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍’ ଚ୍ୟାନେଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଡିଆ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ଖେଳ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ ‘Unite8 Sports’ ଅଧୀନରେ ୪ଟି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ମିଡିଆ ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ କମ୍ପାନୀ Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) ଖେଳ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଏଣ୍ଟ୍ରୀ ମାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ନୂଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କ ‘Unite8 Sports’ ଅଧୀନରେ ୪ଟି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ୪ଟି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
-Unite8 Sports 1
-Unite8 Sports 1 HD
-Unite8 Sports 2
-Unite8 Sports 2 HD
ALSO READ: Annapurna Bhandar Yojana: ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...
ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁଟବଲ୍, କ୍ରିକେଟ୍, କବଡ଼ି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ୍, କୁସ୍ତି, ବକ୍ସିଂ ଓ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ବାଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ସଜୀବ ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।
୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ:
ZEEL ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ କେବଲ୍ ଓ ଡିଟିଏଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସହଜରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ।
ପ୍ରମୁଖ ଡିଟିଏଚ୍ ଓ କେବଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ:
-Dish TV
-Tata Play
-Airtel Digital TV
-Sun Direct
-ସିଟି ନେଟୱର୍କସ୍, ଫାଷ୍ଟୱେ, ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ଲୋବାଲ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫାଇବରନେଟ୍, କେରଳ କମ୍ୟୁନିକେଟର୍ସ କେବଲ୍, ତାମିଲନାଡୁ କେବଲ୍ ଟିଭି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିତରକ।
ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର:
ZEEL ସମ୍ପ୍ରତି FIFA World Cup 2026 ଓ FIFA World Cup 2030 ସହିତ ୨୦୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୯ଟି FIFA ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭାରତୀୟ ମିଡିଆ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ୧୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା FIFA ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଭାବେ Unite8 Sports ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ZEE5 ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
Unite8 Sportsର ଚିଫ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଫିସର Bavesh Janavlekar କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ରୁଚିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଖେଳ ପ୍ରସାରଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା FIFA ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରରେ...
ZEEL ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ କମ୍ପାନୀ। କମ୍ପାନୀର ଉପସ୍ଥିତି ବିଶ୍ୱର ୧୯୦ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଟିଭି, ସିନେମା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।