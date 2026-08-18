Add Zee Business As A Preferred Source
App

Zee Mediaର ନୂଆ ରଣନୀତି, AIରୁ ‘Digital Brain’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍‌

ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରୁମ୍‌ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଯାଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 18, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:33 PM IST
Zee Mediaର ନୂଆ ରଣନୀତି, AIରୁ ‘Digital Brain’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍‌
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rishabh Pant: ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ଜବାବ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
2
3
4
5