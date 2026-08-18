Zee Mediaର ନୂଆ ରଣନୀତି, AIରୁ ‘Digital Brain’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ; ଜାଣନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍‌

ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ Zee Media Corporation Limited (ZMCL) ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିସ୍ତାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନୂଆ ରେଭେନ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ ଏବଂ ଯୁବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ରଣନୀତି ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। Zee Businessର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଏଡିଟର ଅନିଲ ସିଂଘଭୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ZMCLର CEO ରକ୍ତିମ ଦାସ କମ୍ପାନୀର ଫଳାଫଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି।
ତ୍ରୈମାସିକ ଫଳାଫଳରେ ସୁଧାର
କମ୍ପାନୀର ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, QoQ ଆଧାରରେ Zee Mediaର ରେଭେନ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ ୨୦-୨୧% ବଢ଼ି ₹୧୯୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। EBITDAରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁଧାର ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ₹୧୧ କୋଟିର ଅପରେଟିଂ କ୍ଷତି ଥିବାବେଳେ ଏହା ପ୍ରାୟ ₹୧୬ କୋଟିର ଅପରେଟିଂ ଲାଭକୁ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି କମ୍ପାନୀର କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ₹୨୬ କୋଟିରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ ₹୧୨ କୋଟି ହୋଇଛି।
Zee Media के CEO का पहला और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
मजबूत नतीजों पर Zee Media के CEO का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
अनिल सिंघवी के साथ RESULTS BOARDROOM में देखिए
क्या हैं Zee Media के बड़े फ्यूचर प्लांस?
कंटेंट ट्रांसफॉर्मेशन से कितनी बढ़ी ग्रोथ? #ZMCL #ZeeMedia #ZeeMediaCorporation… pic.twitter.com/eWOcTXwds8
— Zee Business (@ZeeBusiness) August 18, 2026
CEO ରକ୍ତିମ ଦାସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ସୁଧାର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସଂଗଠନାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍ ରହିଛି।
Omni-channel ରଣନୀତି ଉପରେ ଫୋକସ୍
Zee Media ଏବେ କେବଳ ଟେଲିଭିଜନ୍କୁ ନିର୍ଭର ନକରି ଟିଭି, ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକାଠି କରି Omni-channel News Brand Strategy ଉପରେ କାମ କରୁଛି।
ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଠାରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଯାଉଛି।
ପାରମ୍ପରିକ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରେ ନୂଆ ଆୟ ମଡେଲ୍
କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଇଭେଣ୍ଟ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ରେଭେନ୍ୟୁ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି।
ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବଡ଼ ୟୁଜର ବେସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ARPU ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି।
Zee News, Zee Business ଓ WION ଉପରେ ବଡ଼ ଫୋକସ୍
କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ଗ୍ରୋଥ୍ ରଣନୀତିରେ ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସାମିଲ ରହିଛି।
Zee News ଓ Zee Business: ଏହି ଫ୍ଲାଗ୍ସିପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ। ବିଶେଷକରି Zee Businessରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଓ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଡେଲ୍ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି।
WION: ଭାରତର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ WIONର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଦେଶୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ରିଜିଓନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍: ଆଞ୍ଚଳିକ ନେଟୱର୍କକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାପନଦାତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜାଯାଉଛି।
Zee Bharatର ନୂଆ ଅବତାର
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି Zee Bharatକୁ ନୂଆ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ Social-first, Digital-native ଓ 24/7 streaming youth culture news brand ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି।
ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୩୦% ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ୭୦% ନନ୍-ନ୍ୟୁଜ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବ। ଯୁବପିଢ଼ିର ଜୀବନଶୈଳୀ, ରୁଚି ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଷୟକୁ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
AI ମାଧ୍ୟମରେ ‘Digital Brain’ ତିଆରି କରିବ Zee Media
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ Zee Mediaର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିଜନ୍ ହେଉଛି ଏକ “Digital Brain” ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱେୟାରହାଉସ୍ ଭାବେ କାମ କରିବ।
AI ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଓ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ାଇବା ସହ କମ୍ପାନୀର ପୁରୁଣା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନଭଣ୍ଡାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଓ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଫଣ୍ଡ୍ ରେଜିଂର ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ?
CEOଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ରେଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଫଣ୍ଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଇନ୍-ହାଉସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଆଗାମୀ ୮-୯ ମାସ ଧରି ସଂଗଠନକୁ ଫ୍ୟୁଚର-ରେଡି କରିବା ଉପରେ କାମ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ତ୍ରୈମାସିକଗୁଡ଼ିକରେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଗ୍ରୋଥ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ Zee News, Zee Business, WION, Zee Bharat ଏବଂ AI-ଆଧାରିତ Digital Brain ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ।