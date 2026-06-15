Add Zee Business As A Preferred Source
App

Zee Entertainment Enterprises Ltd: ଭାରତରେ ୧୮.୬% ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ହାସଲ କଲା ଜୀ ନେଟୱାର୍କ

Zee Entertainment Enterprises Ltd:‘Z’ ଜୀ ସାରା ଦେଶରେ ରେଖୀୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି। ୧୮.୬% ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 15, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:16 PM IST
Zee Entertainment Enterprises Ltd: ଭାରତରେ ୧୮.୬% ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ହାସଲ କଲା ଜୀ ନେଟୱାର୍କ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainment Enterprises Ltd: ଭାରତରେ ୧୮.୬% ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ହାସଲ କଲା ଜୀ ନେଟୱାର୍କ
Zee Entertainment Enterprises Ltd6 min ago
2
Indian railways31 min ago
3
PM Modi On US Iran Peace Deal54 min ago
4
crime news2 hrs ago
5
Gold rate today2 hrs ago