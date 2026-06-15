Zee Entertainment Enterprises Ltd: ଭାରତରେ ୧୮.୬% ମାର୍କେଟ୍ ସେୟାର ହାସଲ କଲା ଜୀ ନେଟୱାର୍କ

Zee Entertainment Enterprises Ltd:‘Z’ ଜୀ ସାରା ଦେଶରେ ରେଖୀୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ୧୮.୬% ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଓମ୍ନି ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଣନୀତି ପଛରେ ଏହାର ରେଖୀୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଦୃଢ଼ ଲାଭ କରିଛି। ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମୁଭି ପ୍ରିମିୟର ସହିତ ଦୃଢ଼ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଅଣ-କାଳ୍ପନିକ। ଫଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ସହିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାୱାରହାଉସକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇ,ଜି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (‘Z’) ୨୦୨୬ ର ୨୨ ସପ୍ତାହରେ ୧୮.୬% (୧୫+ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ବାନ) ର ୪୮-ସପ୍ତାହର ଉଚ୍ଚ ବଜାର ଅଂଶ ହାସଲ କରି ରେଖୀୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି।କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକ ତୁଳନାରେ ୧୨୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟର ଦୃଢ଼ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି। ଯାହା ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ - ଜୀ ଟିଭି ଏବଂ ଜୀ ସିନେମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଦୃଢ଼ ଓମନି-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଣନୀତି। ଭାଷା ବଜାରରେ ବିପୁଳ ଲାଭ ହାସଲ କରୁଛି। ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସ୍ଲେଟ୍ କାଳ୍ପନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ଭାବପ୍ରବଣ ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଣ-କାଳ୍ପନିକ ଗୁଣଧର୍ମ ସହିତ,ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାମଗ୍ରିକ, ପରିବାର ଦର୍ଶନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଭି ପ୍ରିମିୟର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂରକ କରାଯାଉଛି।
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୀ ଜେନେରାଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ (GEC) ଜୀ ଟିଭି ୧୭ ସପ୍ତାହ ଧରି HSM ରେ ପ୍ରାଇମଟାଇମ୍ ନେତା ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଥ ଚାର୍ଟ କରିଚାଲିଛି। ଚ୍ୟାନେଲଟି ଏହାର କାଳ୍ପନିକ ଶୋ - 'ଗଙ୍ଗା ମାଇ କି ବେଟିଆନ୍', 'ବସୁଧା' ଏବଂ 'ତୁମ୍ ସେ ତୁମ୍ ତକ୍' ସହିତ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଆଗାମୀ ଲଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସହିତ 'ତୁ ହି ରେ ଦିଲ୍ ମେଁ' ଏବଂ 'ଦିଲୋଁ କି ରାମ ଲୀଲା' ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦମଦାର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଜୀ ଟିଭି ଏହାର ପାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ GEC ପାଇର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ ହାସଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧାରା ମଧ୍ୟରେ,ଜୀ ସିନେମା ୨୨ ସପ୍ତାହରେ ୨୭% ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ମୁକୁଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ଟିଭି
'ଆଖଣ୍ଡ ୨ - ଥାଣ୍ଡବମ୍', 'କିଷ୍କିନ୍ଧାପୁରୀ' ଏବଂ 'ଦିଲ୍ ମାଧାରାସି' ସମେତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରିମିୟର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆକ୍ସନ୍, ଭୟ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା।
ଭାଷା ବଜାରରେ ଦୃଢ଼ ଗତି:
ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀର୍ଷ ୨ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖି ଭାଷା ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। Zee Marathi ସର୍ବଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ୩୩.୯ % (Q4FY26) ରୁ ୩୮.୮ % ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖି, ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ମରାଠୀ GEC ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ, ଚ୍ୟାନେଲଟି ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ (ମେ '୨୬ ବନାମ ମେ '୨୩) ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ୮୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଏକ ରଣନୀତିକ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଇମଟାଇମ୍ ମରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲର ଆକର୍ଷଣୀୟ କାଳ୍ପନିକ ସ୍ଲେଟ୍ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରାଙ୍କିଂରେ ୫ଟି ଶୋ ସହିତ ସ୍ଲଟ୍ ନେତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ମରାଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ୫୭.୮% ଅଂଶ ସହିତ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି।
ପୂର୍ବରେ,ଜୀ ବଙ୍ଗଳା କୋଲକାତାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚ୍ୟାନେଲର ନମ୍ବର ୧ ଭାବରେ ତାର ମୁକୁଟ ବଜାୟ ରଖିଛି। 'ସା ରେ ଗା ମା ପା' ଏବଂ 'ଦିଦି ନମ୍ବର ୧' ପରି ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ IP ପଛରେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଅଣ-କାଳ୍ପନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି। କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଅଣ-କାଳ୍ପନିକ ଉଭୟରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭାଷାରେ ୧୪ ଟି ପ୍ରାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଟି ହାସଲ କରିବାରେ ଆହୁରି ସକ୍ଷମ କରିଛି। ବଜାରରେ କମ୍ପାନୀର ସିନେମା ଚ୍ୟାନେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀ ବଙ୍ଗଳା ସୋନାର,୩୯.୪% ଅଂଶ ସହିତ ସିନେମା ଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଆ GEC ବଜାରରୁ ଲଗାତାର ଲାଭ ହାସଲ କରିଆସୁଛି, ଜୀ ସାର୍ଥକ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପାନୀର ରେଖୀୟ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସାମଗ୍ରିକ ବଜାର ଅଂଶଧନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ଜୀ କନ୍ନଡ ଏକ ଦୃଢ଼
ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲା। ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ପାଇଁ GEC ଧାରା ରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖି। ଏହାର କାଳ୍ପନିକ ଶୋ’ଗୁଡ଼ିକ ଶୀର୍ଷ ୧୦ ମଧ୍ୟରେ ୫ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯେତେବେଳେ 'ସା ରେ ଗା ମା ପା ଲିଲ୍ ଚାମ୍ପ୍ସ' ଏବଂ 'ଯୋଡି ନମ୍ବର ୧' ପରି ଅଣ-କାଳ୍ପନିକ
ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛି।
ଜୀ ତେଲୁଗୁ ଗତ ୫ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ସପ୍ତାହରେ ନମ୍ବର ୧ GEC ଚ୍ୟାନେଲ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଦାବି କରିଛି। ୨୦୨୦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଲୁଗୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଧାରା ୨୫.୨ % ସହିତ ଜୀ ସିନେମାଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି, ଜୀ ତାମିଲ ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଚ୍ୟାନେଲ ଏହାର ଅଂଶ । FY26 ର ୪ ତ୍ରୟମାସରେ ୨୧.୧ % କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ୨୪.୯ % ଅଂଶ ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଜୀ କେରଲମ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ ମଇ ମାସରେ ୧୧.୫ % ବଜାର ଅଂଶ ସହିତ ମାଲାୟଲମ GEC ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଣନୀତିର ସଫଳତା ଉପରେ ମତ ଦେଇ, ଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ମୁଖ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ହୁନସୁର କହିଛନ୍ତି, “ଏକ ନେଟୱାର୍କ ଭାବରେ, ଆମର ସଫଳତା ଆମର ମୂଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତି ସତ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ବିକଶିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରିମିୟମ୍, ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ ମୂଳ କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ଯାହା ପ୍ରାମାଣିକ, ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଏବଂ ସିନେମ୍ୟାଟିକ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦର୍ଶନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ,ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ଯେ ପ୍ରାମାଣିକ କାହାଣୀ କହିବା ଘଟଣା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ଆମର ଧ୍ୟାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିବା ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପରିବେଶ ଗଠନ କରିବା। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଉତ୍ସାହଜନକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ।