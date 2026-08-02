Zee Entertainmentକୁ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ! ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି

ZEEL News: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମିଡିଆ ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEEL) ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କମ୍ପାନୀର ଅସାଧାରଣ ସାଧାରଣ ସଭା (EGM)ରେ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରମାନେ ଫଣ୍ଡ ରେଜିଂ ଏବଂ 'Truly Yours' Employee Stock Option Plan (ESOP) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍ର ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ 24,94,85,563ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ୱାରେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଟି ₹126 ଦରରେ ଜାରି କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୋଟରମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶ କରିବେ। ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ମୋଟ ଅଂଶୀଦାରି 23.79%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀ 'Truly Yours' ESOP ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ 3,74,22,835 ଷ୍ଟକ୍ ଅପ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସହଭାଗୀ କରିବା।
କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍. ଗୋପାଳନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଏହି ସମର୍ଥନ କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତି ଓ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ପୁଞ୍ଜି କମ୍ପାନୀକୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ସୁଯୋଗରେ ନିବେଶ କରିବା, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋରଞ୍ଜନ ବଜାରରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
କମ୍ପାନୀର ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରି ପରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ।