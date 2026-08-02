Add Zee Business As A Preferred Source
App

Zee Entertainmentକୁ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ! ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି

ଏହି ଅନୁମୋଦନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ 24,94,85,563ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ୱାରେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଟି ₹126 ଦରରେ ଜାରି କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୋଟରମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶ କରିବେ। ଏହା ପରେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ମୋଟ ଅଂଶୀଦାରି 23.79%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 02, 2026, 09:07 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:25 PM IST
Zee Entertainmentକୁ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ! ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zee Entertainmentକୁ ଶେୟାରହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ! ₹3,143.5 କୋଟି ନିବେଶକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି
2
3
4
5