Zubeen Garg Death Case: ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଆସାମ DSP ଗିରଫ୍

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 08, 2025, 02:44 PM IST

Zubeen Garg Death Case: ଗାୟକ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଆସାମ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (SIT) ଗାୟକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ (DSP Sandipan Garg) ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ଦିପାନ ଆସାମ ପୋଲିସରେ ଡିଏସ୍ପି ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାତ୍ରାରେ ଗାୟକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଏକ ୟାକ୍ଟ ପାର୍ଟି (Yacht Party) ସମୟରେ ଜୁବିନ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏହା ପଞ୍ଚମ ଗିରଫଦାରୀ। ସନ୍ଦିପନ ମଧ୍ୟ ଜୁବିନ୍‌ଙ୍କ ସହିତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ସେ ୟାକ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ପରେ ଜୁବିନ୍‌ଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାରତ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନର ପଚରାଉଚରା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଆସାମ ସିଆଇଡି ଏସଡିଜିପି ମୁନ୍ନା ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଆମେ ସନ୍ଦିପନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବାରୁ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବ ଏବଂ ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ନିଆଯିବ।"

ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଜୁବିନଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଶେଖର ଜ୍ୟୋତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅମୃତବର୍ଭ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏକ ୟାକ୍ଟ ପାର୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହନ୍ତ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ପହଁରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜୁବିନଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶର୍ମା ଏବଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ୟାମକାନୁ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

