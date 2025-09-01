India-China Relation: ଭାରତ-ଚୀନ ବୈଠକ: ଭାରତ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଆମେରିକା
Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:11 AM IST



India-China Relation: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଅବାଧ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତିଆନଜିନରେ ଏସସିଓ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ଏକତା ଦେଖାଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହାତୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତାରେ ବିରକ୍ତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପିଟର ନାଭାରୋ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛି।

ପିଟର ନାଭାରୋ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ରୁଷର 'ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର' ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନାଭାରୋ କହିଛନ୍ତି, 'ରୁଷୀୟ ତେଲ କ୍ରୟ କରି ଭାରତ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ରୁଷକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛି। ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ କ୍ରୟ କରି ଯୁଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।'

ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପିଟର ନାଭାରୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୨ ଫେବୃଆରୀରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ୟୁକ୍ରେନ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ରୁଷ ତେଲ କିଣୁ ନଥିଲା, ବରଂ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ କିଣିଥିଲା। କ’ଣ ହେଲା ଯେ ରୁଷ ରିଫାଇନାର୍ସମାନେ ଭାରତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଲେ?

ସେ କହିଥିଲେ, 'ପୁଟିନ୍ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ ରିହାତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରି ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଏସିଆକୁ ପଠାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ମେସିନକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଭାରତ କ୍ରେମଲିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଯାହା ରୁଷକୁ ୟୁକ୍ରେନୀୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି।'

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାଭାରୋ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୟାନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତକୁ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଆମେରିକୀୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକୀୟ ରପ୍ତାନିକୁ ବାହାରେ ରଖେ। ଭାରତ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଡଲାର ବ୍ୟବହାର କରେ।'

Prabhudatta Moharana

