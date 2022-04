ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଉଛି Property Brands

ରାଜଧାନୀରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଯୋଗାଉଛି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଯୋଗାଉଛି Property Brands। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ Property Brands ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି DN Fairytale। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା DN Fairytale ର ଅବସ୍ଥିତି ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଚ୍ୟ ବିଷୟରେ

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମଦନପୁର ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ DN Fairytale।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ DN Homes Private Limited ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ DN Fairytale Corporate କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ।

ଯାହାର ଠିକଣା ହେଉଛି: D.N.Group, VIP - 15, VIP Colony, Nayapalli, Bhubaneswar, Odisha 751015।

ମଦନପୁର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସହରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଯାହ ମୁଖ୍ୟତ Info City-II ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଯାହା ସହରର ଏକ ଆରାମପ୍ରଦ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି। ଏହା ବିଡିଏ ସାଟେଲାଇଟ ସହର ଅଧିନସ୍ଥ।

DN Fairytale ଠାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା

କ୍ଲବ ହାଉସ

ପାୱାର ବ୍ୟକ୍ ଅପ୍

ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍

ସୁରକ୍ଷା

ପାର୍କ

ସଂରକ୍ଷିତ ପାର୍କିଂ

ଜିମ୍ନାସିୟମ୍

ଇଣ୍ଡୋର ଗେମ୍ସ ରୁମ୍

ପାଇପ୍ ଗ୍ୟାସ

ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ

ବାସ୍ତୁ

Specifications of DN Fairytale

KITCHEN

Ceiling: Oil bound distemper.

Walls: Ceramic Tiles upto 2'ft above counter.

Floor: Ceramic Tiles / Vitrified Tiles (Anti skid).

Counter: Granite counters, SS Single bowl sink & CP fittings.

Fitting / Fixtures: For electrical fittings, switches: Anchor (Roma) or equivalent.

ENTRANCE LOBBY

Floor: Marble.

ELECTRICAL FITTINGS

PHE Fittings: Hindware or Equivalent with CP fittings.

Switches: Anchor (Roma) or Equivalent and CP fittings.

BATHROOMS

Sanitary Ware: CP Fittings.

Walls: Ceramic Tiles upto 7'ft.

Floor: Ceramic Tiles upto 7'ft.

Accessories: Towel rail, Soap tray.