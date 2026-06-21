Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Zee Odisha
  • /President Droupadi Murmu: ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିଆରା ଉପହାର

President Droupadi Murmu: ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିଆରା ଉପହାର

ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କୃତି ଜରୀଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ", "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀଙ୍କ" ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 21, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:39 AM IST
President Droupadi Murmu: ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିଆରା ଉପହାର

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିଆରା ଉପହାର
President Murmus Birthday3 min ago
2
puri jagannath temple51 min ago
3
Petrol Diesel price1 hr ago
4
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana2 hrs ago
5
Donald Trump2 hrs ago