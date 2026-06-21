/President Droupadi Murmu: ବାଲୁକା କଳାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିଆରା ଉପହାର

President Droupadi Murmu: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କୃତି ଜରୀଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି। ବାଲୁକା କଳାକୃତିରେ "ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ", "ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ" ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖାଯାଇଛି।
ବେଳାଭୂମିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅନନ୍ୟ କଳାକୃତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଅଭିନନ୍ଦନ #presidentdroupadimurmu pic.twitter.com/1X0pPdrIwS
— ZEE Odisha News (@ZeeOdisha) June 21, 2026
୬ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ସୁଦର୍ଶନ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି କୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅବସରକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ, ନମ୍ରତା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ।