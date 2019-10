ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ମାଆ ସାଜିଲେ ୧୩ବର୍ଷର ସୀତା

ବାପା ଜେଲରେ ଽ ମା ଛାଡି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା । ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ୪ ନିଷ୍ପାପ ସନ୍ତାନ ଽ ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ ବାପା ଽ ହଠାତ ଏକ ମାମଲାରେ ସେ ଗତ ୮ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ । ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିଲେ ୪ଭଆଇ ଭଉଣୀ। ମାତ୍ର ଦୁନିଆ କଣ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପର କରିଦେଲା ଜନ୍ମକଲା ମାଆ । ଏବେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଆଉଟୁପାଉଟ ହେଉଥିବା ୪ ପିଲା ପରଘରେ ଆଶ୍ରିତ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାନା ଗଣ୍ଡେ ଦେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ୧୩ବର୍ଷୀୟା ଭଉଣୀ ସୀତା ।