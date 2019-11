ରାତି ୪ଟା ରେ ଏସସିବିରେ ପହଁଞ୍ଚିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ

କଟକ ଏସ ସି ବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ 5T ସଚିବ ଭି କେ ପାଣ୍ଡିଆନ । ମେଡିକାଲ୍ ପରିସରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଲେ ଆଲୋଚନା ।