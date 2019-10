୭୧ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ନିଜାମ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସପ୍ତମ ନିଜାମ ମୀର ଉସମାନଙ୍କ ୩୦୮ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଉପେର ମାଲିକାନା ନେଇ ବ୍ରଟେନ କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ବ୍ରଟେନର ୱେଷ୍ଟ ମିନଷ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ରହିଛି । ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ଓ ନିଜାମଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ପୁନଃବିଚାର ଦାବି କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and W