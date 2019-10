ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ଫୁଟିଲା ଗୁଳି

ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ପି. ଶିବ ଶଙ୍କର ଦୋରା ଆହାତ । ଗତ କାଲି ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଦୋରା ବଳରାମ ସେଠୀ ନାୟକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ଫେରାର ହେଇଯ଼ାଉଥିବା ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ଆହାତ ହୋଇଛି ଦୋରା ।