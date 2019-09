ମୁହଁ ଓ ଛାତିରେ ବାଜୁଛି ମୃଦଙ୍ଗର ବାଜା...

ପାଟି ଓ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିିକିଏ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି । ହେଲେ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ! ଏମିତି ଏକ ପ୍ରତିଭା ଏହି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହଛି । ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.