ଆଧୁନିକି ଯୁଗରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା

ଆଧୁନିକି ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଂଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ । ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଲାଠି ଖେଳ ଓ ଖଣ୍ଡା ଖେଳ । କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଏହି ପର୍ବ । ବହୁ କାଳରୁ ରାଜପୁତ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ରଶସ୍ରକୁ ପୁଜା କରି ଦଶହରା ଅବସରେ ଖେଳ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ।