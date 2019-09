ଖଲିପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଖୁସି ଦିନ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବ୍ୟାନ ହେବ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ । ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଚିକ ବନ୍ଦ ହେବାର ମାସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୟାସ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକ ମାନଙ୍କରେ ଶାଳପତ୍ର ଖଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପରଷା ଯାଉଛି ଖାଦ୍ୟ ।