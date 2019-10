ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରୁ ଭାସିଯାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ

ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯଟକ ମାନେ ପୁରୀକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରି ବେଶ ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବା ବିପଦଜ୍ଜନକ ହୋଇଯାଏ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଶିଖରଚଣ୍ଡିର ରାଜା ସାହୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଭାସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ବେଳର ଲାଇଭ ଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଭାସିଯାଇଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାହା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।