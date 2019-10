ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଦୁଇ ମୃତ

ଢେଙ୍କାନାଳ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଟାପ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ । ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ । ମୃତ ଦୁଇ ଶିଶୁ ସନ୍ତୋଷ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟବାନ ଓ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଉତଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.