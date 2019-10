ଭଦ୍ରକରେ ସକ୍ରିୟ ଚୋରା ଗୋରୁ ଚାଲଣାକାରୀ ରାକେଟ

ଭଦ୍ରକ: ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀ ରାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ; ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲିରୁ କୋଲକାତା ବେଧଡ଼କ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା; ଖବର ପାଇ ମୋଟେଲ ଛକରୁ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍‌ ।