୨ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗ

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ । ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯ଼ାଇଥିଲା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାହାର ଲାଇଭ ଦୃଶ୍ୟ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାର ଅଛି ଅନୌପଚାରିକ ଶିଖର ବାର୍ତ୍ତା ।