ଫାଲକନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍, ଶତାଧିକ ଆହତ!

#Balasore #Odihsa #FalconMarineExportsLimited ଖନ୍ତାପଡ଼ା ନିକଟରେ ଥିବା ଫାଲକନ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଲିକ୍, ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଅସୁସ୍ଥ ।