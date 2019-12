ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନାଗରିକତା (ସଂଶୋଧନ) ବିଧେୟକକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା...

#CitizenshipAmendmentBill2019 #CABProtest #CAB2019 #RajyaSabha #LokSabha ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନାଗରିକତା (ସଂଶୋଧନ) ବିଧେୟକ, ଯଦି ଏହି ବିଲ୍ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଣାଯାଇଥାନ୍ତା ତା'ହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଓ ମୁସଲିମଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଧେୟକ ବିପଦଜନକ ନୁହେଁଁ, ଏହି ବିଧେୟକକୁ ନେଇ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ବିପକ୍ଷଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ମୁସଲିମଙ୍କ ଉପରେ: କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହ