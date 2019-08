ଯଦି ସାହାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପରାଧ କର!

କ୍ରିମିନାଲଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଦମ୍ ଅଛି ତ କ୍ରାଇମ୍ କର, ଖୁଲମଖୁଲା ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ, ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହେଉଛି ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାବାଡ୍ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆପଣେଇଛି ଅଭିନବ ଉପାୟ, ଚଳିତବର୍ଷ ମୋଟ ୧୨ଟି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୋଲିସ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର 'ଖବର ଡାଏରୀର'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।