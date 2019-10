ମୋହଦଧି ମାର୍କେଟ କମ୍ପେଲେକ୍ସର ଉଚ୍ଛେଦ

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁରୀ ମୋଚି ସାହି ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ମୋହଦଧି ମାର୍କେଟ କମପ୍ଲେକ୍ସର ଉଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ । କମ୍ପେଲେକ୍ସରେ ଥିବା ୫୮ଟି ଦୋକାନ ଘରର ହେବ ଉଚ୍ଛେଦ ।