ଯୋଜନା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ

ପରିବେଶକୁ ପ୍ରର୍ଦୁଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ସ୍ୱଛ ଭାରତ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ହେଲେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ ସଂପୁର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ଥିଲାଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପି ଅଫିସ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୫୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।