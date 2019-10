ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା

ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଛାପ । ଏମିତ ଏକ ମଣ୍ଡପ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ଯେଉଁଟାରେ ପରମ୍ପରା, ଭକ୍ତି ସହ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ନେଇ ସମାଜକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସନ୍ଦେଶ । ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପୂଜା ମଣ୍ଡଫରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମାଆଙ୍କ ୧୪ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଯ୍ୟବସ୍ତୁରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ।