ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପହାର

ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବସ ଯାତ୍ରାର ସୁବିଧା । ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.