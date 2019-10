ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ

ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ଅଧିକାରୀ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.