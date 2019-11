ଗାନ୍ଧି ପରିବାରରୁ ହଟିଲା ଏସପିଜି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଏଣିକି ଗାନ୍ଧି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଏସପିଜି ସୁରକ୍ଷା । ସୋନିଆ ରାହୁଲ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ମିଳିବ Z+ ସୁରକ୍ଷା । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସପିଜି ସୁରକ୍ଷା ।