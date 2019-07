କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସଙ୍କଟ, ବିଦ୍ରୋହୀ ବିଧାୟକ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ବାଚସ୍ପତି ନେବେ ବାଗୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି । ହେବାକୁ ଥିବା ଆସ୍ଥା ଭୋଟରେ ବାଗୀ ବିଧାୟକମାନେ ଭାଗ ନେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ- ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।