କେନ୍ଦୁଝରର ଚାନ୍ଦିମେଢ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବପୁରାତନ ତଥା ଏକମାତ୍ର ଚାନ୍ଦିମେଢ । କରୁଣାମୟୀ ମାଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ।ପୂଜା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ନାହିଁ ।ମେଢ ଭସାଣି ରେ ଏଠାରେ ରହିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ।