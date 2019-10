କୋରାପୁଟ ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଖସିଲା ମାଟି ଅତଡ଼ା

ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା କୋରାପୁଟ ସାଲୁର ଘାଟିର ସ୍ଥିତି । ୱଡ଼ାବାଲସା ଗାଁ ନିକଟରେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ୨୬ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପଟେ ଯାନବାହାନ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ୮ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଓ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ରାସ୍ତା ସଫା କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।