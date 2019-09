ସହୀଦ ନଗରରେ ପୂଜୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ରାଜଦାନୀର ସହୀଦ ନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୈା ପ୍ୟାଲେସ ଷ୍ଟାଇଲର ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ । ଗତ ଥର ଚାନ୍ଦୀ ମେଢ଼ ଦେଖିହାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଅଧିକା ଚାନ୍ଦୀ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ।