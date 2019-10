ଏକା ଥରକେ ୪ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବଡଝିଙ୍କି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ଏକା ଥରକେ ଚାରୋଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଗାଁର ବନତୀ ମୁଣ୍ଡା ଚାରୋଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ । ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ଭଲ ଭାବେ ବିକାଶ ହୋଇନଥିବାରୁ, ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ବନତୀଙ୍କ ଘରେ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।