ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ !

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 5-T ମନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜନେତା ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ନାହାଁନ୍ତି ଆକ୍ଟିଭ୍ । ଏପରିକି ଅଧ ଡ଼ଜନେରୁ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାହିଁ ଟ୍ୱିଟର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ।