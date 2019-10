କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ରଣ କୈାଶଳ

ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେଇଛି ଦଳ । ଏଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧୀଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଶାସକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓକିଲ ତଥା ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡିଶା କଂଗ୍ରେସ ଦାୟୀତ୍ବରେ ଥିବା ଦଳ ପ୍ରଭାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସମେତ ପିସିସି ସଭାପତି ସିଧାସଳଖ ବୁଦ୍ଧୀଜୀବୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।