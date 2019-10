ଓଡ଼଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଏନଆଇଏର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି NIA ଡିଜି । ତଦନ୍ତ ବେଳେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଦଫା ଏବଂ ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ସେସବୁ ଦିଗ ନେଇ ପୋଲିସ ଭବନରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି NIA ଡିଜି ଯୋଗେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।