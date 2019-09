ବନ୍ଦ ହେବ ରାଉରକେଲାର ବିଇଡି କଲେଜ

ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ବହାରିବେନି ଶିକ୍ଷକ । ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ଯର ଅନ୍ୟତମ ପୂରାତନ ବି ଇଡି କଲେଜ୍ , ରାଉରକେଲାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆଉ ହୋଇପାରିବନି ଶିକ୍ଷା ଦାନ ।ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ଏନସିଟିଇ), ଯାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଶଙ୍କା । ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all ove