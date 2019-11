ସ୍ମୀତାରାଣୀ ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ଗୃହରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ।

ସ୍ମିତାରାଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, ନାରାବାଜି; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡ଼ିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ; ପୁଣି ଗୃହକୁ ମୁଲତବି କଲେ ବାଚସ୍ପତି ZEE Odisha is 24x7 Odia news channel in Odisha which delivers update news bulletins and different current affairs programmes for its viewers. About Our Channel: Zee Odisha News is a 24*7 news channel which provides you with the comprehensive up-to-date news coverage from all over Odisha, India and World also.