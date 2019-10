ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଓ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ୟାଲେସ୍

ପୂଜା ଓ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ରାସ୍ତାକଡରେ ଦେଖି ଘଡିଏ ଅଟକିଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ । ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ନା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓ ନିଆରା ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ସମିତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷର କିଛି ଖାସ୍ ତୋରଣ ରଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ।