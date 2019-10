ଲହୁଣିପଡାରେ ପୂଜକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

ବଣେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଲହୁଣିପଡା ଥାନା କୁଳିପୋଷ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସାଗୁଳିହୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ନିଳାଦ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଁଞ୍ଚି ଲହୁଣିପଡା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣା ପଡିନଥିବା ବେଳେ ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।